18 апреля

17 апреля

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До Улан-Удэ добралась колонна ретро-автомобилей

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилисты едут по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Москва. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов

18 апреля до Улан-Удэ добрались участники необычного автопробега Комсомольск-на-Амуре – Москва. В путешествие они отправились на ретро-автомобилях, стилизованных под машины милиции и пожарной охраны 80-х годов прошлого столетия.

Автопутешественники прибыли в столицу Бурятии вечером 17 апреля. На въезде в город их остановили дорожные полицейские.

- В Бурятии нас остановили сотрудники ДПС, им было интересно посмотреть, кто мы такие, откуда мы здесь взялись на таких машинах. Мы с ними любезно пообщались, они нас отпустили, - поделился впечатлениями участник автопробега Иван Бычков.

Сегодня, 18 апреля, все желающие смогли увидеть ретро-технику на площади Советов. В ряд были выстроены машины ГАИ, милиции, автомобиль пожарной охраны и милицейский мотоцикл. Кроме того, один молодой человек надел форму сотрудника ГАИ советских времён.

Полюбоваться машинами собралось немало желающих, среди них был и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он с удовольствием осмотрел технику, побеседовал с участниками автопробега и пофотографировал машины.

Всего в рамках автопробега участникам предстоит преодолеть девять тысяч километров. Но есть небольшая трудность. Проблема заключается в том, что машины старые и часто ломаются.

- Мы немножко опять поломались. Прямо на центральной площади выполняем ремонтные работы. Антоха, что случилось? – спросил Иван у напарника.

- Стартёр не работает, - ответил он.

Также на площади Советов пришлось толкать мотоцикл, чтобы он завёлся. Ещё один из автомобилей осмотрели на улан-удэнском СТО и провели небольшой ремонт.

Путешественники уже уехали из Бурятии и направились в Иркутскую область. В Улан-Удэ Иван Бычков приобрёл национальный головной убор, который ему понравился.

- Выехали мы из Улан-Удэ до Иркутска. Мне очень понравилась эта шапка, я её себе как сувенир купил. Говорят, в ней бурятские борцы ходят. Я планирую в этой шапке ехать до Иркутска. Жизнь борцам! – рассказал автомобилист.

автомобили

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