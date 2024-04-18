18 апреля

17 апреля

Популярное

В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов

В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
Происшествия, 
На преступление он пошёл, так как жена не дала деньги на очередную выпивку

Улан-удэнец совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Оперативники уголовного розыска задержали его по горячим следам, сообщили в МВД по Бурятии.

Инцидент произошёл вечером 17 апреля на Элеваторе. В полицию позвонила взволнованная сотрудница микрокредитной организации. Она сообщила, что несколько минут назад к ним в офис зашёл мужчина в чёрной одежде и потребовал деньги. При этом он угрожал ножом.

Работница отдала ему из кассы 11 тысяч рублей.

 
Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний горожанин, проживающий недалеко от места разбоя. Тем же вечером его задержали по месту жительства.

Задержанный рассказал следователю, что на преступление пошёл ради алкоголя.

- Подозреваемый пояснил, что проживает в квартире вместе с женой и двумя детьми. На протяжении нескольких дней, находясь на выходных, он распивал спиртные напитки, а днём 17 апреля супруга не дала ему денег на очередную порцию спиртного. В поисках источника денежных средств гражданин решился на разбойное нападение, взял дома нож, балаклаву и отправился в ближайший офис микрофинансовой организации, - сообщили в МВД.

После он потратил около 800 рублей на алкоголь и отправился домой, где в одиночку стал распивать спиртное. Остальные деньги и кухонный нож полицейские обнаружили в его квартире.

Мужчина ранее не был судим, он работает охранником. Около года назад семья переехала из Забайкальского края в Улан-Удэ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

нападение грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
Происшествия, 18.04.2024
На преступление он пошёл, так как жена не дала деньги на очередную выпивку 
В Бурятии мотоциклист врезался в автобус
В Бурятии мотоциклист врезался в автобус
Происшествия, 18.04.2024
Прав управления мототехникой мужчина не имеет
Житель Бурятии спилил лиственницы на 200 тысяч рублей
Житель Бурятии спилил лиственницы на 200 тысяч рублей
Происшествия, 18.04.2024
Мужчина не имеет постоянного заработка
В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом
В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом
Происшествия, 18.04.2024
Были приняты и оплачены фактически не выполненные работы
В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника
В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника
Происшествия, 18.04.2024
За пять дней искавшие их волонтёры преодолели почти 3000 километров
В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
Происшествия, 18.04.2024
Там пришлось ограничивать движение легковушек
Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО
Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО
Происшествия, 17.04.2024
По двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия
В Ангарске задержали 19-летнего курьера мошенников
В Ангарске задержали 19-летнего курьера мошенников
Происшествия, 17.04.2024
Молодой человек забрал деньги у двух обманутых пенсионерок
В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя
В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя
Происшествия, 17.04.2024
Он устроил ландшафтный пожар на площади 300 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^