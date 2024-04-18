В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов







Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний горожанин, проживающий недалеко от места разбоя. Тем же вечером его задержали по месту жительства.



Задержанный рассказал следователю, что на преступление пошёл ради алкоголя.



- Подозреваемый пояснил, что проживает в квартире вместе с женой и двумя детьми. На протяжении нескольких дней, находясь на выходных, он распивал спиртные напитки, а днём 17 апреля супруга не дала ему денег на очередную порцию спиртного. В поисках источника денежных средств гражданин решился на разбойное нападение, взял дома нож, балаклаву и отправился в ближайший офис микрофинансовой организации, - сообщили в МВД.



После он потратил около 800 рублей на алкоголь и отправился домой, где в одиночку стал распивать спиртное. Остальные деньги и кухонный нож полицейские обнаружили в его квартире.



Мужчина ранее не был судим, он работает охранником. Около года назад семья переехала из Забайкальского края в Улан-Удэ.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.







Улан-удэнец совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Оперативники уголовного розыска задержали его по горячим следам, сообщили в МВД по Бурятии.Инцидент произошёл вечером 17 апреля на Элеваторе. В полицию позвонила взволнованная сотрудница микрокредитной организации. Она сообщила, что несколько минут назад к ним в офис зашёл мужчина в чёрной одежде и потребовал деньги. При этом он угрожал ножом.Работница отдала ему из кассы 11 тысяч рублей.