В пригородном селе Бурятии из-за разлива Селенги прервали занятия в школе

По домам отправили более 200 учеников



Утром 17 апреля в Тарбагатайском районе поднялась Селенга. Причиной тому стал ледовый затор в районе села Колобки. На месте работала комиссия из представителей сельской и районной администраций.



Вода подтопила низменный участок возле школы в селе Солонцы. Река вышла на него слоем в 20 сантиметров. Исполняющий обязанности главы района принял решение отправить учеников СОШ – а это 204 ребёнка – по домам.



К 11:30 Селенга пошла на спад. Сейчас угрозы подтопления нет, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

