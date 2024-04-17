На трассе «Амур» в Забайкалье стартовал капитальный ремонт





На федеральной автомобильной дороге Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск подрядная организация начала работы по капитальному ремонту участка с 71-го по 83-й км.- Объект располагается на границе двух районов: Читинского и Карымского. По контакту подрядной организации предстоит обновить дорожную одежду, защитить от размывов нагорные канавы и откосы георешёткой, для улучшения видимости – уменьшить продольный уклон дороги. Также отремонтировать 11 водопропускных труб, пять из которых заменить на новые, и выполнить обустройство дороги: установить сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку, – сообщил начальник ФКУ Упрдор «Забайкалье» Азамат Илимбетов.Также будут выполнены работы по устранению последствий, связанных с деградацией многолетнемерзлых грунтов – в частности, устройство солнцезащитных навесов.Работы на объекте уже начались. Дорожные специалисты ведут отсыпку земляного полотна, расчистку прилегающей территории, занимаются дроблением инертных материалов – щебня разных фракций. В работах задействованы экскаваторы, бульдозеры, также будет использоваться мегарыхлитель для разработки скальных грунтов.Всего в 2024 году в Забайкалье отремонтируют более 55 км федеральных автодорог. Ремонтные работы развернутся на 14 участках. Основной объём выполнят на трассе Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.