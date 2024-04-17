На Байкальском тракте в Иркутской области сбили косулю

Автомобилист скрылся с места



На Байкальском тракте возле посёлка Никола Иркутского района неизвестный водитель сбил косулю и уехал с места происшествия.



Животное от удара впало в шок и осталось на обочине. Помогли пострадавшей неравнодушные люди: остановили кровь из головы, а после передали сотрудникам из ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Госинспекторы установили: зверь дышит, ран и открытых переломов не имеет. Его переместили на траву в отдалении от дороги, и пока решали, как поступать дальше, зверь ушёл на своих ногах, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедные Прибайкалье».



Специалисты отметили, что скоро наступает сезон миграции косуль, и вероятность встретить их на Байкальском тракте будет высокой. Поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные».

