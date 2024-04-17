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В Бурятии продолжают проверять водителей автобусов

В Бурятии продолжают проверять водителей автобусов
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Бурятии
Также о безопасности напоминают пассажирам

В Кабанском и Прибайкальском районах сотрудники Госавтоинспекции Бурятии провели мероприятие по дополнительному контролю безопасности пассажирских перевозок.

Инспекторы ДПС проверяли техническое состояние автобусов, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделялось проверке тахографов, показания которых указывает на соблюдение водителем режима труда и отдыха, что очень важно для безопасности самого водителя и для пассажиров, за которых водитель автобуса несёт ответственность.


Сотрудники полиции провели беседы с водителями об обязательном соблюдении ПДД, в том числе использовании ремней безопасности. Инспекторы призывали перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров. Пассажирам стражи порядка также напомнили о том, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от соблюдения мер личной безопасности.

- Стоит отметить, что в ходе надзора за безопасностью пассажирских перевозок выявлены факты осуществления деятельности без проведения периодического технического осмотра, отсутствие договора обязательного страхования пассажиров. К административной ответственности будут привлечены не только водители, но и должностные лица, выпустившие автобусы на маршрут движения, - подытожили в Госавтоинспекции Бурятии. 

ГИБДД ПДД пассажирские перевозки

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