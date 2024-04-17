В Бурятии продолжают проверять водителей автобусов







- Стоит отметить, что в ходе надзора за безопасностью пассажирских перевозок выявлены факты осуществления деятельности без проведения периодического технического осмотра, отсутствие договора обязательного страхования пассажиров. К административной ответственности будут привлечены не только водители, но и должностные лица, выпустившие автобусы на маршрут движения, - подытожили в Госавтоинспекции Бурятии.







В Кабанском и Прибайкальском районах сотрудники Госавтоинспекции Бурятии провели мероприятие по дополнительному контролю безопасности пассажирских перевозок.Инспекторы ДПС проверяли техническое состояние автобусов, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделялось проверке тахографов, показания которых указывает на соблюдение водителем режима труда и отдыха, что очень важно для безопасности самого водителя и для пассажиров, за которых водитель автобуса несёт ответственность.Сотрудники полиции провели беседы с водителями об обязательном соблюдении ПДД, в том числе использовании ремней безопасности. Инспекторы призывали перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров. Пассажирам стражи порядка также напомнили о том, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от соблюдения мер личной безопасности.