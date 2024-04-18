Воздух прогреется до +15
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15, местами +1,+6.
В Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём воздух прогреется до 13 градусов тепла.
В Бурятии по-весеннему тепло
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