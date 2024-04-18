Счастливая девушка ответила согласием
Улан-удэнец предложил руку и сердце своей возлюбленной во время совместной прогулки на лошадях. Видео счастливого события появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» во «ВКонтакте».
- Принц на белом коне сделал предложение возлюбленной. Ну, просто замечательное предложение. А как иначе, когда и случай замечательный, и воздух, и природа, и лошади — всё замечательно, - говорится в описании к видеозаписи.
Пара сделала остановку во время прогулки, и горожанин, улучив момент, вытащил коробочку с кольцом и предложил любимой выйти за него замуж. Девушка обняла его и ответила согласием.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно необычное предложение руки и сердца своей любимой сделал житель Гусиноозёрска. Молодой человек поднялся на автовышке на третий этаж к своей девушке. Затем перебрался на балкон, держа в руках цветы и, по традиции, встал на колено, предлагая выйти замуж за него.
«Принц на белом коне»: Улан-удэнец оригинально сделал предложение возлюбленной
Общество, Фото:
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