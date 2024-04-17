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Вода из улан-удэнского СНТ «Академия» ушла

Вода из улан-удэнского СНТ «Академия» ушла
Происшествия,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Специалисты начнут оценивать ущерб

Вода из СНТ «Академия» ушла, сообщил сегодня в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Сегодня сотрудники администрации Советского и Железнодорожного районов начнут проводить осмотр жилых помещений, для оценки ущерба от стихии. Также поручил откачать воду в подвалах, подпольях и провести обеззараживание участков, - отметил мэр.


В микрорайоне Мостовой вода ещё стоит на участках.


Как сообщал «Байкал-Dailу», СНТ «Академия» начало топить в субботу, 13 апреля. Накануне сообщалось, что там подтопило 35 приусадебных участков и два дома.

Ранее для улучшения паводковой ситуации на реке Селенга провели взрывные работы. Они позволили ослабить ледовые заторы, которые ранее и привели к выходу воды из реки.

Со вчерашнего дня в Бурятии действует режим ЧС межмуниципального характера – на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов. 
подтопление паводок

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