Вода из улан-удэнского СНТ «Академия» ушла

Вода из СНТ «Академия» ушла, сообщил сегодня в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Сегодня сотрудники администрации Советского и Железнодорожного районов начнут проводить осмотр жилых помещений, для оценки ущерба от стихии. Также поручил откачать воду в подвалах, подпольях и провести обеззараживание участков, - отметил мэр.
В микрорайоне Мостовой вода ещё стоит на участках.
Как сообщал «Байкал-Dailу», СНТ «Академия» начало топить в субботу, 13 апреля. Накануне сообщалось, что там подтопило 35 приусадебных участков и два дома.
Ранее для улучшения паводковой ситуации на реке Селенга провели взрывные работы. Они позволили ослабить ледовые заторы, которые ранее и привели к выходу воды из реки.
Со вчерашнего дня в Бурятии действует режим ЧС межмуниципального характера – на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов.