Также он может попасть в «чёрный список»
В аэропорту Иркутска составили протокол на авиапассажира, курившего во время полёта.
- 31-летний житель Чунского района курил сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта. Тем самым нарушил требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах», - сообщило Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.
Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пассажира составили административный протокол. Ему грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
Также мужчина может попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить гражданина на борт по законным основаниям.
В Иркутске авиапассажира оштрафуют за курение в самолёте
Происшествия, Фото:
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