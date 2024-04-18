В районе Бурятии отменили введённый из-за бешенства карантин

В конце февраля в пригородном Тарбагатайском районе ввели карантин из-за бешенства. Он действовал 60 дней в радиусе трёх километров от неблагополучного пункта – в местности Малки. Соответствующее распоряжение подписал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.
Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности плюс ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.
Спустя два месяца все ограничения сняли. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже подписал соответствующее распоряжение. Документ вступил в силу. Однако республиканское управление ветеринарии продолжит работу по организации и проведению профилактических мероприятий, призванных защитить от бешенства восприимчивых животных.