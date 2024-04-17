Дорогу затопило в Прибайкальском районе
В Прибайкальском районе Бурятии затопило дорогу от села Острог до села Покровка. Сейчас там закрыли движение для транспорта.
- В связи с выходом воды на проезжую часть временно ограничено движение на участке 17-24 км дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино. Установлены предупреждающие дорожные знаки, - сообщили в минтрасе Бурятии.
В последующем, после того, как вода спадёт, будут приняты меры по восстановлению трассы и возобновлению движения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии из-за сложной паводковой ситуации ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.
В Прибайкальском районе наиболее сложная ситуация – в СНТ «Колос». Накануне сообщалось, что там подтоплено 450 приусадебных участков, а также ряд жилых домов. Из затопленных домов сотрудники МЧС эвакуировали жителей.
Поздним вечером 16 апреля большая вода также пришла в прибайкальское село Старое Татаурово. Там затопило 42 участка, эвакуировано 32 человека.
На автодороге в Бурятии ограничили движение из-за паводка
Происшествия, Фото:
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