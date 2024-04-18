Специалисты посоветовали употреблять только проверенную воду
Три района Бурятии – Иволгинский, Прибайкальский и Тарбагатайский – накрыла «большая» вода. Во время паводка риск подхватить инфекционные заболевания, в том числе – кишечные инфекции – увеличивается в разы. Потому в региональном управлении Роспотребнадзора жителей республики призвали употреблять только воду гарантированного качества, в частности – бутилированную и из систем централизованного водоснабжения. А вот из индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев на подтопляемой территории её лучше не брать.
В профилактических целях на водозаборных сооружениях Улан-Удэ перед подачей воды в распределительную сеть проводится обеззараживание.
Кроме того, специалисты советуют обрабатывать продукты термически и отказаться от тех, которые находились в контакте с «сырой» водой, мыть овощи и фрукты только бутилированной или кипячёной и не забывать о личной гигиене. При появлении симптомов острого инфекционного заболевания стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Жителей Бурятии призвали не пить откуда попало
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