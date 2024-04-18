Их установили в 2015 году
В Улан-Удэ обновят пять световых панно Героям Советского Союза. К празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на домах заменят лицевые части пяти панно Героям Советского Союза: Ивану Чертенкову, Дорофею Левченко, Гармажапу Гармаеву, Осипу Денисову, Дарме Жанаеву, сообщили в МБУ «Горсвет».
Все работы будут проведены до 1 мая.
– Всего в городе 21 такое панно. Ежегодно в составе комиссии проверяем в каком состоянии они находятся. Световые короба впервые были установлены в 2015 году к 70-летию Победы. Ранее, на жилых домах располагались портретные баннеры с изображением Героев Советского Союза, – рассказал начальник подразделения по эксплуатации архитектурной подсветки и праздничной иллюминации МБУ «Горсвет» Иван Еманаков.
В Улан-Удэ обновят световые панно Героям Советского Союза
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