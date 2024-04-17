Подведены итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»
С 12 февраля по 14 апреля посетители Забайкальского национального парка принимали участие в акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Для этого, находясь на территории парка, им необходимо было собрать свой или встреченный на пути мусор в мешки, а при выезде сдать его дежурному государственному инспектору в обмен на памятный сувенир.
С февраля по апрель со льда озера Байкал собрали почти 260 мешков мусора, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Эта акция проходит с 2012 года. Благодаря участникам, мусор не остаётся на льду и не уходит под воду после таяния озёра.
- Отметим, что эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году. Гордимся, что растёт число посетителей с правильными привычками. Относительно географии отметим, что свой вклад в чистоту Байкала внесли гости из республик Бурятия и Хакасия, Иркутской, Омской, Кемеровской и Самарской областей, Забайкальского и Приморского края, Москвы, - подчеркнули в «Заповедном Подлеморье».
Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участвовало 10 команд
Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф
О графике работы учреждений рассказали в республиканском минздраве
В регионе уже вовсю готовятся к празднику
Автомобилист скрылся с места
Также о безопасности напоминают пассажирам
У птиц начался брачный период
Подведены итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»
В ней смогут обслуживаться также жители пригорода
Заявки принимаются до 3 мая
Общая протяжённость отремонтированного участка составит более 1100 метров
Детей познакомили с основами религии
Не будут принимать строительный мусор
Работы будут оплачены из «Народного бюджета»
Местные жители потребовали призвать их к порядку