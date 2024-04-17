Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подведены итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»



С 12 февраля по 14 апреля посетители Забайкальского национального парка принимали участие в акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Для этого, находясь на территории парка, им необходимо было собрать свой или встреченный на пути мусор в мешки, а при выезде сдать его дежурному государственному инспектору в обмен на памятный сувенир.



С февраля по апрель со льда озера Байкал собрали почти 260 мешков мусора, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Эта акция проходит с 2012 года. Благодаря участникам, мусор не остаётся на льду и не уходит под воду после таяния озёра.



- Отметим, что эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году. Гордимся, что растёт число посетителей с правильными привычками. Относительно географии отметим, что свой вклад в чистоту Байкала внесли гости из республик Бурятия и Хакасия, Иркутской, Омской, Кемеровской и Самарской областей, Забайкальского и Приморского края, Москвы, - подчеркнули в «Заповедном Подлеморье».



