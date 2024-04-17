17 апреля

16 апреля

Популярное

Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры

Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подведены итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»

С 12 февраля по 14 апреля посетители Забайкальского национального парка принимали участие в акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Для этого, находясь на территории парка, им необходимо было собрать свой или встреченный на пути мусор в мешки, а при выезде сдать его дежурному государственному инспектору в обмен на памятный сувенир.

С февраля по апрель со льда озера Байкал собрали почти 260 мешков мусора, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Эта акция проходит с 2012 года. Благодаря участникам, мусор не остаётся на льду и не уходит под воду после таяния озёра.

- Отметим, что эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году. Гордимся, что растёт число посетителей с правильными привычками. Относительно географии отметим, что свой вклад в чистоту Байкала внесли гости из республик Бурятия и Хакасия, Иркутской, Омской, Кемеровской и Самарской областей, Забайкальского и Приморского края, Москвы, - подчеркнули в «Заповедном Подлеморье».

заповедник мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ
Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ
Общество, 17.04.2024
Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф
В Улан-Удэ опубликовали график работы поликлиник в майские праздники
В Улан-Удэ опубликовали график работы поликлиник в майские праздники
Общество, 17.04.2024
О графике работы учреждений рассказали в республиканском минздраве
Иркутские суворовцы откроют шествие в честь Дня Победы
Иркутские суворовцы откроют шествие в честь Дня Победы
Общество, 17.04.2024
В регионе уже вовсю готовятся к празднику 
В Бурятии продолжают проверять водителей автобусов
В Бурятии продолжают проверять водителей автобусов
Общество, 17.04.2024
Также о безопасности напоминают пассажирам 
Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры
Посетители заповедника в Бурятии обменяли 260 мешков мусора на сувениры
Общество, 17.04.2024
Подведены итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»
В сотых кварталах Улан-Удэ построят поликлинику
В сотых кварталах Улан-Удэ построят поликлинику
Общество, 17.04.2024
В ней смогут обслуживаться также жители пригорода 
В пригороде Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Центральная
В пригороде Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Центральная
Общество, 17.04.2024
Общая протяжённость отремонтированного участка составит более 1100 метров
Подросткам, состоящим на учёте, провели урок буддизма
Подросткам, состоящим на учёте, провели урок буддизма
Общество, 17.04.2024
Детей познакомили с основами религии
Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон
Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон
Общество, 17.04.2024
Не будут принимать строительный мусор  
Унылый фонтан в сквере в Улан-Удэ приведут в порядок
Унылый фонтан в сквере в Улан-Удэ приведут в порядок
Общество, 17.04.2024
Работы будут оплачены из «Народного бюджета»
«Рёв ужасный»: Детей в районе Бурятии пугают мотоциклисты
«Рёв ужасный»: Детей в районе Бурятии пугают мотоциклисты
Общество, 17.04.2024
Местные жители потребовали призвать их к порядку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^