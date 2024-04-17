Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
Улан-удэнцев приглашают на первую в этом сезоне «Пушистую ярмарку».
- Приходите и приводите друзей выбрать себе лучшего друга! Щенки, котята и кошки будут ждать своих новых хозяев! – призывают организаторы.
Также здесь готовы принять любую помощь для животных: корма, подстилки, медикаменты и прочее. Ярмарка состоится 20 апреля с 13 до 18 часов в парке «Юбилейный» около старого фонтана.
«Внимание! Приносить животных без регистрации запрещено!», - предупредили организаторы.
Возрастное ограничение – 0+
В Улан-Удэ пройдёт «Пушистая ярмарка»
Общество, Фото:
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