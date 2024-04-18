Мужчина получил 8 лет лишения свободы
В Иркутской области 63-летний житель Ольхонского района, до смерти избивший бывшую жену, предстал перед судом.
Всё произошло в октябре 2023 года, когда бывшие супруги встретились на берегу реки в селе Еланцы Ольхонского района. Мужчина жестоко избил женщину до потери сознания. После погрузил в тележку для дров и отвёз домой.
Позвонив дочери, мужчина сообщил ей, что мать без сознания. Девушка вызвала скорую помощь. Однако полученные травмы были слишком тяжёлые, и 58-летняя женщина скончалась на следующий день.
- Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Житель Иркутской области до смерти избил бывшую жену
Происшествия, Фото:
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