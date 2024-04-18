В селе Бурятии таксисты плутают меж домов без номеров









- Почему избранники народа не могут проделать работу по изготовлению адресных табличек? – недоумевали в группе «Джида-инфо 24/7». – Очень неудобно искать адреса. В работе скорой помощи роль где-то играют секунды



С подобной проблемой



В октябре в джидинском селе Петропавловка тоже жаловались на неразбериху с нумерацией жилых домов . Местных депутатов призвали как-то решить этот вопрос.- Почему избранники народа не могут проделать работу по изготовлению адресных табличек? – недоумевали в группе «Джида-инфо 24/7». – Очень неудобно искать адреса. В работе скорой помощи роль где-то играют секундыС подобной проблемой столкнулись зимой 2023-го в пригородном Иволгинском районе . На жилых постройках не было номеров, а в одном из сёл они и вовсе оказались одинаковыми.

В Мухоршибири не понимают, что происходит с нумерацией многоквартирных домов в одном из микрорайонов. По словам сельчан, жилые постройки обшили и утеплили, а номеров на некоторых из них нет и потому таксисты не могут найти нужный адрес.- На 9-ом номера нет, а на домах № 1, 2 и 30 его сделали во дворе. Никому не видно. Надо со стороны дороги – той, что ведёт к школе № 1, – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7»Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила: согласно правилам благоустройства территории СП, утверждённым решением райсовета депутатов в марте 2020-го, за содержание домов отвечают сами собственники или управляющие компании – это зависит от способа управления. Именно они должны обеспечить установку, замену и ремонт указателей с наименованиями улиц и переулков, а также табличек с номерами домов и подъездов.Директор «управляшки» Ольга Варфоломеева, в свою очередь, пообещала, что номера установят, но прежде вопрос нужно согласовать с жильцами.- Потому что делается за счёт собственников. Всю возможную работу в этом направлении проведём, – заверила она.