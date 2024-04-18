Жители райцентра в Бурятии оккупируют дома-развалюхи









Ребятишки бегали по частично разрушенным балконным плитам без ограждений. В какой-то момент один из маленьких сельчан не удержался, сорвался с выступа и рухнул вниз. При падении он угодил на крону дерева. Ветви смягчили удар о землю. Ребёнка госпитализировали.



После этого доступ ко всем «заброшкам» в муниципалитете В августе 2022-го в заиграевском селе Новая Брянь произошла трагедия. В больницу доставили шестилетнего местного жителя, который сорвался с пятого этажа заброшенного здания. Мальчик играл там вместе с друзьями.Ребятишки бегали по частично разрушенным балконным плитам без ограждений. В какой-то момент один из маленьких сельчан не удержался, сорвался с выступа и рухнул вниз. При падении он угодил на крону дерева. Ветви смягчили удар о землю. Ребёнка госпитализировали.После этого доступ ко всем «заброшкам» в муниципалитете решили ограничить . Но, как выяснилось, подобные опасные объекты есть не только в Заиграевском, но и в других районах и даже в столице Бурятии.

В Закаменске людям ограничивают доступ в аварийные дома, чтобы уберечь их от опасности. Об этом рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7». Однако, как отмечают власти, это не мешает некоторым проникать туда снова.- Несмотря на то, что дома выведены из эксплуатации, внутри зачастую можно увидеть многочисленные следы пребывания людей – горы пустых бутылок, окурки, кучи разбитого стекла и следы кострищ, свидетельствующие об активной жизни в этих помещениях, – отметили в администрации города.Такие развалюхи притягивает и несовершеннолетних. Местных жителей призвали следить за своими детьми и обращать внимание на то, где они играют.- Говорите с детьми, убеждайте их держаться подальше от таких мест, – отметили в мэрии. – Из-за ветхости конструкций обрушение может произойти в любой момент.