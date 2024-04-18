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Мошенники взломали аккаунт директора дома детского творчества из Бурятии

Мошенники взломали аккаунт директора дома детского творчества из Бурятии
Происшествия, 
Преступники продолжают атаковать аккаунты жителей республики

Мошенники продолжают атаку мессенджера Telegram - взламывают аккаунты жителей района. Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Сегодня, 18 апреля, взломали аккаунт директора районного дома детского творчества.

- Мне взломали Телеграм! Никакой утечки персональных данных нет! Звонит якобы сотрудник ФСБ, не реагируйте на его утверждения! – предостерегла жителей района директор дома творчества Марина Потявина.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно аферисты добрались до главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева. Неизвестные также взломали его аккаунт в мессенджере.

мошенничество

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