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В Улан-Удэ камера наблюдения сняла наезд на женщину-пешехода

В Улан-Удэ камера наблюдения сняла наезд на женщину-пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Произошло это прямо на «зебре»

Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл наезд на женщину-пешехода.

Всё произошло около 8.45 часов на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Цивилёва.

- 64-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» совершил наезд на 51-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с переломом голени госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Момент наезда сняла камера наблюдения:



С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано уже 39 наездов на пешеходов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 15 апреля на улице Моховая на «зебре» сбили мужчину – момент наезда снял видеорегистратор.

11 апреля на улице Полевая водитель автомобиля «Тойота Авенсис» отвлёкся на телефон и сбил двух 16-летних подростков.

Тем же днём на улице Смолина столкнулись «Тойота Раум» и «Тойота Корона Премио», в результате чего второй автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.

10 апреля на улице Ермаковского 8-летнюю девочку сбили на «зебре».
ДТП

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