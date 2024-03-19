Пострадали трое детей и двое взрослых
В Улан-Удэ появилось видео момента ДТП, произошедшего днём 19 марта на Саянах, напротив Русского драмтеатра.
На кадрах видно, что два автомобиля остановились перед «зеброй», пропуская пешеходов. Внезапно в «Хонду Степвагон» врезается грузовик и протаскивает машину вперёд. От удара минивэн по инерции врезается в стоявшую перед ним «Тойоту Раум» и переворачивается на бок. Грузовик же заезжает на тротуар, и лишь чудом в последнюю секунду в сторону успевает отскочить девочка-пешеход.
«Хонда Степвагон» в результате сильно повреждена – снесло всю переднюю часть автомобиля. Травмы получили пять человек, из них трое детей.
- В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних и взрослый пассажир «Хонды Степвагон», а также пассажирка «Тойоты Раум». Они были доставлены в медучреждения для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
По факту аварии проводится специальное расследование. Точную причину ДТП установит дознание. Ход проверки, организованной сотрудниками ГИБДД, взяла на контроль прокуратура.
В Улан-Удэ появилось видео ДТП, где грузовик смял минивэн
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