Иркутские суворовцы откроют шествие в честь Дня Победы

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Колонна иркутских суворовцев впервые откроет торжественное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решение об этом приняли на заседании областного организационного комитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Кобзев.Проект плана включает 44 мероприятия патриотической направленности, культурных и спортивных, которые пройдут с 18 апреля по 9 мая. На заседании поступили дополнительные предложения. План будет доработан и подписан. Среди мероприятий – различные конкурсы, концерты, легкоатлетическая эстафета, акции «Красная гвоздика», «Движение Победы», «Пламя гордости за Победу», «Окна Победы», «Рекорд Победы», реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», праздничный фейерверк и другие.– Вы все по своим направлениям не должны забывать, что мероприятии проводятся для того, чтобы отдать заслуженную дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам боевых действий. Именно им нужно уделить самое пристальное внимание и проявить максимальную заботу о них, исключить равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили. От слаженной практической работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений Иркутской области, граждан, от того, как мы совместно выстроим эту работу, зависит уровень проведения мероприятий, – обратил внимание оргкомитета Игорь Кобзев.9 мая на площади графа Сперанского в торжественном прохождение примут участие 19 парадных расчётов подразделений Министерства обороны РФ, силовых структур Иркутского территориального гарнизона, воспитанников кадетских корпусов, членов Иркутского войскового казачьего общества, курсантов военных учебных центров, роты специального назначения «Юнармия», роты разведки «Гром», роты почётного караула администрации Иркутска. Впервые пешую колонну откроют воспитанники Иркутского военного суворовского училища. В состав механизированной колонны войдёт 11 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства региона.Тренировки подразделений в Иркутске на площади графа Сперанского пройдут 3, 5 и 7 мая. В генеральной репетиции 7 мая примет участие механизированная колонна.Замминистра по молодёжной политике Иркутской области Ирина Авдеева рассказала, что формат проведения в области акции «Бессмертный полк»будет определён после решения федеральной дирекции акции. Однако подготовка к мероприятию уже ведётся, идёт набор и обучение волонтёров.Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»запланирован на 24 апреля. Всего по области волонтёры раздадут 90 тысяч ленточек.Уже по традиции с 1 по 9 мая рядом с флагами России и Иркутской области на здании правительства будет развеваться копия Знамени Победы. Впервые копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии подняли на здании регионального правительства в ночь с 8 на 9 мая 2022 года.