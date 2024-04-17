В Бурятии большегрузы убивают дорогу между сёлами





Мухоршибирцы жалуются на большегрузные автомобили, которые, по их словам, «выдавливают» остатки дороги между селом Заган и улусом Балта. Свои претензии по этому поводу люди высказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».- Возят по 60-90 тонн. Образовываются огромные ямы. За что платим налоги? За то, что они разбивают наши машины? – возмущаются сельчане.Прокомментировал ситуацию главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству комитета райадминистрации по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Дмитрий Варфоломеев. По его словам, подрядчику, который занимается капремонтом дороги, ещё 9 апреля направили письмо с просьбой рассмотреть вопрос о ремонте разрушенного покрытия.