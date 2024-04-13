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В Бурятии рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся

В Бурятии рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Сообщается, что пять человек доставлены в больницу

В Баргузинском районе около села Макаринино произошло ДТП. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», съехал с дороги и опрокинулся рейсовый микроавтобус «Ярикта-Улан-Удэ».

- Находилось в автобусе 16 пассажиров, 5 человек из них доставлены в больницу п. Усть-Баргузин, остальные на месте, - говорится здесь.

На месте работают медики, сотрудники полиции, спасатели.

Также отмечается, что отправлен рейсовый автобус для дальнейшей перевозки пассажиров в Улан-Удэ


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Как сообщили пресс-службе МВД по Бурятии, по предварительным данным, на 273 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» 59-летний водитель автобуса «Хендэ Каунти» не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились 5 граждан. Детей среди пострадавших нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.




ДТП

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