Популярная телеведущая предстала на шоу в костюме от бурятского дизайнера

Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Известная телеведущая Регина Тодоренко предстала в очередном выпуске музыкальной передачи «Маска» (возрастное ограничение 12+
) на федеральном канале НТВ в костюме улан-удэнского дизайнера Надежды Абзаевой.
Тодоренко на своей странице в соцсети назвала костюм «сумасшедшим ультрамодным».
Также ведущая рассказала, что жилет вдохновлён формой бараньей кости (традиционной игры бурят шагай наадан), а платье сшито из кусочков ткани, сложенных в форму лошадиного седла – метафора дома для кочевника (всегда быть в седле, в динамике).
Надежда Абзаева постепенно покоряет российскую столицу. Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте 2024 года она представила свою коллекцию одежды на Московской неделе моды
.
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
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