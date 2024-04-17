В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов

На нарушениях попались сразу три заведения общепита
На минувшей неделе сотрудник управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывал в Мухоршибири. Он проинспектировал три кафе и выявил там нарушения. Как выяснилось, в заведениях общепита использовались продукты продукции без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
Кроме того, при проверке вскрылись факты несвоевременного гашения ВСД на мясо, молоко и рыбу. Владельцам всех трёх кафе выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, рассказали в пресс-службе ведомства.
На нарушениях попались сразу три заведения общепита
Управляющая компания незаконно требовала с жильцов дополнительной платы за свои услуги
Строительная фирма «забыла» про долг перед поставщиком
Мошенники звонили жительнице Хоринского района
Их владельцы пока отделались предупреждением
Такое право у властей уже есть
Предпринимателю объявлено предостережение
Каждый третий поддаётся на подобные уговоры
Их стали чаще и охотнее звать на собеседования
Строительная компания получила госконтракт на ремонт амбулатории
Мужчина работал по маршруту №56
Местная жительница пожаловалась в прокуратуру
Контрафактом торговали в пригороде Улан-Удэ
Продано более 600 тысяч билетов
Сильнее всего в расходы родителей вгоняют старшеклассники