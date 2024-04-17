Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Кяхтинский краеведческий музей увековечил память своего выдающегося земляка. Бямбын Ринчен - монгольский писатель, учёный, переводчик, профессор, первый академик Монголии, лауреат государственной премии Монголии, уроженец села Большой Луг Кяхтинского района.
- Презентация бюста началась с прекрасного музыкального номера в исполнении учащейся и преподавателя Кяхтинской детской школы искусств. На презентации выставки с приветственным словом выступил директор Кяхтинского краеведческого музея Баир Цыремпилов. Директор отметил значимость мероприятия, и что с этого момента история о Бямбын Ринчен займёт одно из главных мест и будет в экскурсионной программе музея, - сообщили в музее.
На открытии выступили почётные гости. Также одним из главных гостей стал сам скульптор Анатолий Шоболов. В своей речи он отметил, что в подведомственном учреждении министерства культуры Бурятии этот бюст занял поистине достойное место.
В бурятском музее прошла презентация бюста первого академика Монголии Бямбын Ринчен
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бурёнки без присмотра разгуливали по улице
Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
ХВС там отключат на всю ночь
Их будут ловить в отдалённом микрорайоне
В столице республики внезапно разбушевалась непогода
Профлист с неё может в любой момент прилететь кому-нибудь по голове
Он пообещал помощь в получении удостоверений ветерана боевых действий
«Одно мучение», - возмущаются они
Они передались ребятишкам по наследству
Участие принимали свыше 200 спортсменов
В РУО заявили, что преподаватели не имеют права повышать на них голос ни при каких обстоятельствах
Он отмечается в конце лета
Девочку назвали Анной
Всего в этом году в регионе отремонтируют более 55 км федеральных дорог