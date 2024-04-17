В бурятском музее прошла презентация бюста первого академика Монголии Бямбын Ринчен

Общество, Фото: скриншот с видео

Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района



Кяхтинский краеведческий музей увековечил память своего выдающегося земляка. Бямбын Ринчен - монгольский писатель, учёный, переводчик, профессор, первый академик Монголии, лауреат государственной премии Монголии, уроженец села Большой Луг Кяхтинского района.



- Презентация бюста началась с прекрасного музыкального номера в исполнении учащейся и преподавателя Кяхтинской детской школы искусств. На презентации выставки с приветственным словом выступил директор Кяхтинского краеведческого музея Баир Цыремпилов. Директор отметил значимость мероприятия, и что с этого момента история о Бямбын Ринчен займёт одно из главных мест и будет в экскурсионной программе музея, - сообщили в музее.



На открытии выступили почётные гости. Также одним из главных гостей стал сам скульптор Анатолий Шоболов. В своей речи он отметил, что в подведомственном учреждении министерства культуры Бурятии этот бюст занял поистине достойное место.

