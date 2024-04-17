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В Бурятии пожар унёс жизни матери и двоих детей

В Бурятии пожар унёс жизни матери и двоих детей
Происшествия,  Фото:Прокуратура РБ
Возбуждено уголовное дело

Поздним вечером 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом. В результате пожара погибли три человека: 25-летняя женщина и её дети 3 и 4 лет.



Пожар тушили 9 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован во втором часу ночи на площади 45 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Причина возгорания устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На место происшествия выезжал прокурор района Стас Очиров. Надзорным органом будет дана оценка законности принятых органом следствия правовых решений. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушений в сфере пожарной безопасности. 

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