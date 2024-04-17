Заместитель Генпрокурора России провёл совещание по обращениям граждан, взятым на особый контроль

Общество, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

Значительная часть обращений касается вопросов переселения из ветхого жилья



Ход восстановления прав граждан в регионах Дальнего Востока по обращениям, взятым Генеральным прокурором России под особый контроль, 16 апреля обсудил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин с прокурорами округа.



- Благодаря принятым по таким жалобам мерам прокурорского реагирования повсеместно в регионах Дальнего Востока нуждающиеся граждане обеспечены жилыми помещениями и земельными участками, необходимыми лекарственными препаратами, пособиями и социальными выплатами, получили долги по алиментам, - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Наибольшее число заявлений граждан по вопросам, годами не нашедшим разрешения, остается в Приморском, Забайкальском краях, Хабаровском, Камчатском краях, Республике Саха (Якутия).



Прокуроры продолжают контролировать ход возведения образовательных учреждений в жилом микрорайоне Патрокл Владивостока и селе Чинеке Республики Саха (Якутия), строительства очистных сооружений в посёлкуе Усть-Нера этого же региона, расселение аварийных домов в Петропавловске-Камчатском и иных важных объектов.



Значительная часть из поступивших обращений от жителей округа касалась вопросов переселения из ветхого жилья. К одному из факторов, оказывающих влияние на увеличение объёмов аварийного фонда, относятся просчеты, допущенные органами власти при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе обусловленные действием незаконных правовых актов в Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.



Дмитрий Демешин указал, что в нормативных документах по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера должны быть исключены все незаконные нормы, порождающие «проволочки» и препятствующие незамедлительному восстановлению прав граждан.



Демешин потребовал от прокуроров дальневосточных регионов повысить адресность надзорных мероприятий, их эффективность, чтобы решение проблем конкретного человека в обязательном порядке сопровождалось устранением причин системных нарушений.







