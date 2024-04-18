В Бурятии на ферме горят нефтепродукты, погиб мужчина









Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме



Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет

Мужчина погиб при пожаре на ферме в Мухоршибирском районе Бурятии, возгорание тушат со вчерашнего дня. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание началось вечером 18 апреля на ферме, что находится недалеко от села Хошун-Узур. Пожарных предупредили, что на территории находится 2000 литров дизельного топлива.На момент прибытия пожарных огнём были охвачены техника и постройки на территории животноводческой стоянки. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 96 кв.м. Тушение пожара осложнено возгоранием нефтепродуктов и угрозой взрыва.- В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Ликвидация пожара продолжается, причины устанавливаются, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.