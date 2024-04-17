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Сотые кварталы в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Сотые кварталы в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ХВС там отключат на всю ночь

Вечером 18 апреля в сотых кварталах Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение (ХВС). Оно исчезнет в 22:00 и появится в семь утра 19-го числа. Причина тому – плановая замена запорной арматуры в 111 микрорайоне, сообщили в МУП «Водоканал». Местным жителям пообещали организовать подвоз.

Без ХВС останутся 11 домов на улице Дашиева, 5 – на Москалёва, детский сад «Рябинушка», автостоянка и 26 жилых зданий – в 113 квартале и 9 – в 115-ом.



- Своевременный ремонт на магистральных сетях повышает надёжность всей городской системы водоснабжения и водоотведения, – пояснил и. о. директора «Водоканала» Сергей Иванов. – В течение всей недели на участке проводились подготовительные работы к отключению воды. К ремонту привлекут две бригады и четыре единицы спецтехники.

Всего в этом году предприятие выделит на текущий и капитальный ремонт сетей и оборудования 143 миллиона рублей и почти 70 миллионов из них – на действующие очистные сооружения и канализационные насосные станции.

- Не секрет, что износ коммунальных сетей колеблется от 70 до 80%. К сожалению, на некоторых участках ещё больше. Мы проводим регулярное обследование сетей и выявляем самые критичные участки, которые подлежат ремонту в первую очередь, – добавил Иванов.
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