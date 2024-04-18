Мошенники предлагают жителям Бурятии пересчитать пенсионные баллы

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В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества. Преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают уточнить статус предпенсионера или пересчитать пенсионные баллы. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.
Так, в полицию обратилась 54-летняя жительница Тункинского района. С ней связался лжепредставитель Пенсионного фонда, который заявил, что необходимо явиться на приём в отделение для перерасчёта пенсионных баллов.
Звонивший предложил день и время визита в отделение и сообщил, что подтвердить запись необходимо, назвав смс-сообщение, которое придёт от портала госуслуг. Женщина назвала пароль. Злоумышленник попросил её записать список документов, якобы необходимых для обслуживания в отделении, и попрощался.
Чуть позже сельчанка попросила родственников зайти в её личный кабинет на портале госуслуг, но в доступе было отказано. Женщина позвонила на горячую линию Пенсионного фонда, где ей объяснили, что её обманули мошенники.
Похожий случай зарегистрировали накануне и в Улан-Удэ. В полицию обратилась 47-летняя жительница Октябрьского района. С ней также связались «представители Пенсионного фонда» и заявили, что необходимо срочно явиться на приём в управление. Женщину уверили, что в связи с выявленными ошибками в трудовом стаже ей уменьшили количество пенсионных баллов.
Злоумышленник также заявил, что запись на приём ведётся дистанционно через сервисные коды от портала госуслуг. Улан-удэнка назвала пришедший в смс код.
Спустя некоторое ей снова позвонили. На этот мошенник назвался представителем портала «Госуслуги» и сообщил, что её личный кабинет взломан и мошенники оформляют на неё кредиты. Эта схема более распространена, и на этот раз горожанка, которая присутствовала на профилактических мероприятиях, поняла, что её обманывают.
- В обоих случая злоумышленники, получив доступ к личным кабинетам потерпевших, запросили справки о доходах и копии документов в различных ведомствах, - отметили в МВД по Бурятии.
«Угоняя» аккаунты граждан на «Госуслугах», мошенники могут через личные кабины оформить кредиты и займы от имени потерпевшего и вывести деньги.
Мошенники предлагают жителям Бурятии пересчитать пенсионные баллы
Происшествия, Фото:
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