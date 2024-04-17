Инцидент произошёл ночью
Ночью в селе Баргузин сработала охранная сигнализация, установленная в продуктовом магазине. Сработал пожарный шлейф охранной сигнализации.
На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
- При наружном осмотре здания видимых причин задымления не было обнаружено. На место вызвали представителя торгового предприятия и пожарных. После того как открыли магазин, был обнаружен запах гари и задымление внутренних помещений. В ходе осмотра росгвардейцы в торговом зале обнаружили источник тревоги – обугленную розетку с распределительной коробкой и оплавленную электропроводку, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Благодаря сработавшей охранно-пожарной сигнализации удалось предотвратить пожар в продуктовом магазине и избежать материального ущерба, отметила заведующая магазином. Она ходатайствует о поощрении сотрудников Росгвардии.
В Бурятии росгвардейцы предотвратили пожар в супермаркете
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По домам отправили более 200 учеников
Специалисты начнут оценивать ущерб
Произошло это прямо на «зебре»
Инцидент произошёл ночью
Дорогу затопило в Прибайкальском районе
Они выловили рыбы на 40 тысяч рублей
Задержали их на улице Борсоева. ВИДЕО
Женщина успела набрать номер своей матери, но поговорить уже не смогла
Всего на борту было шесть человек
Они «встали» из-за вылетевшего на рельсы авто
Столкнулись легковушка и грузовик
С 42 затопленных участков эвакуировали более 30 человек
Ещё один пожар действовал в Селенгинском районе
Их поиски пришлось приостановить из-за непогоды
Виновный оказался рецидивистом