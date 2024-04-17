Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия



На днях в Новой Бряни произошла кража, возмутившая всё село. Воры вскрыли гараж участника специальной военной операции. Как рассказали местные жители, гараж военного неоднократно подвергался взломам. Ранее самое ценное, в том числе - автомобиль, забрал сын военнослужащего, но воры все равно нашли, чем поживиться - похищены запаска на авто и некоторые запчасти. Об этом сообщает газета Заиграевского района «Вперёд».



В чужих гаражах воры орудовали уже неоднократно, но похищение ценностей в гараже участника СВО односельчане считают самым возмутительным фактом. «Ведь в посёлке все знают, чей это гараж! Военный служит Родине, добровольно ушёл на фронт защищать наши жизни, а с ним поступают вот так отвратительно! И ведь это не первый случай кражи из его гаража», - обратились сельчане.



Как сообщает издание «Вперёд» со ссылкой на ОМВД России по Заиграевскому району, по двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия.

