А вторым по востребованности оказался китайский
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (47%) жителей бурятской столицы из всех иностранных языков считают наиболее полезным для карьеры английский. Именно его чаще всего указывают в вакансиях.
Кроме того, всё большую востребованность у работодателей приобретает китайский, да и 12% улан-удэнцев (а это каждый восьмой) считают, что он может сыграть значимую роль в продвижении по службе. Другие языки – арабский, немецкий и испанский – горожане упоминали гораздо реже (1-2% голосов). А каждый четвёртый (25%) констатировал, что в его работе иностранный вообще не нужен.
Каждый второй опрошенный уверен, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 33% поддерживает изучение китайского. Около 2% назвали важным знание арабского, по 1% – французского, немецкого, испанского и японского, а ещё 2% упомянули другие варианты. Только 5% респондентов заявили, что их сыновьям и дочерям это не понадобится.
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А вторым по востребованности оказался китайский
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
Викторию Орбодоеву обошла исполнительница из Дагестана
За неделю специалисты ликвидировали ещё 46
Появился полный график отключений воды на лето
На главной площади города отрепетируют парад Победы
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
Одного нарушителя пришлось немедленно отселить
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
Глава района получил представление
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
График начнёт действовать со вторника
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров