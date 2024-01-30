На Дальнем Востоке приступили к реализации мастер-планов развития 22 городов

Их общая стоимость – 4,4 трлн рублей

Дальний Восток приступает к реализации 22 долгосрочных планов социально-экономического развития (СЭР, мастер-планов) городов и агломераций. В Дальневосточном федеральном округе предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. Работы пройдут в городах Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан.

Новые стройки начнут запускаться уже в 2024 году при поддержке минвостокразвития России, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральных министерств и ведомств, региональных властей. Об этом сообщает пресс-служба КРДВ. еализация долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов ДФО «позволит повысить качество жизни людей на Дальнем Востоке, развить перспективные отрасли экономики, создать новые рабочие места и дополнительные возможности для самореализации людей, раскрыть уникальные туристические преимущества».

- В некоторых регионах выполнение мероприятий, предусмотренных планами развития, уже стартовало, - заявил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Например, в Улан-Удэ уже готовятся к строительству здания Национального музея и заложили первый камень в возведение корпуса театра «Байкал».



Как сообщал «Байкал-Daily», стоимость плана СЭР Улан-Удэ 277,4 млрд рублей. Федеральных средств на него запланировано 194,6 млрд рублей.