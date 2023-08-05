Выполнение мастер-плана развития Северобайкальска обойдётся всего в 29,5 млрд

Но город преобразится кардинально

по городам на БАМе являются скромными (в отличие от Читы или

), считает телеграм-канал Региональная политика. На Северобайкальск запланированы 29,5 млрд рублей. Из них 27,1 млрд из федерального бюджета.

Долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития

«Байкал-Daily» посмотрел, сколько денег потратят на значимые проекты в самом северном городе Бурятии.

Пожалуй, главное для жителей Северобайкальска - реконструкция центральной котельной с переводом на сжиженный газ и строительство хранилища газа (4,9 млрд рублей до конца 2027 года).

На строительство площадки для накопления отходов с учетом установки мусороперегрузочной станции до конца 2024 года потратят 211 млн рублей. На рекультивацию свалки уйдёт 311 млн. Проект выполнят уже в 2023 году.

Реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей Северобайкальска – 2 млрд до конца 2027 года.

Реконструкция Тыйского водозабора до конца 2026 года будет стоить 350 млн рублей.

Комплексное благоустройство центральных улиц и Северобайкальского городского парка – 1,3 млрд до конца 2027 года. На ремонт автомобильных дорог местного значения г. Северобайкальска (не менее 85 процентов) за 5 лет, начиная с 2023 года, потратят 4,5 миллиарда рублей.

За 2 млрд рублей к концу 2027 года построят новый кампус Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.

Строительство второй очереди бутик-отеля «Байкальская резиденция» будет осуществлено за миллиард внебюджетных рублей.

Комплексное благоустройство парка «История Байкало-Амурской магистрали» будет выполнено в 2023-2024 гг. и обойдётся в 153 млн рублей. К благоустройству парка «Северное сияние Байкала», включающего городской пляж, приступят в 2024 году. На это потратят 151,5 миллион.

До конца 2025 года построят надземный пешеходный переход над железнодорожными путями от Ленинградского проспекта до Пляжного проезда (с учетом требований его доступности для маломобильных групп населения). На это отведут 1,5 миллиарда.



Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарск запланировали на 2025-2027 годы. Она будет стоит более двух миллиардов рублей. Реконструкцию действующего здания аэровокзала проведут в 2026 году за 200 млн.

К 2028 году за 4 миллиарда рублей предусмотрено создание на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования оздоровительный лагерь «Радуга» оздоровительного детского лагеря федерального уровня «Байкал».

В 2024 году за 170 миллионов в Северобайкальске построят стадион «Строитель».

Кстати, в столице БАМа Тынде (Амурская область) мастер-план стоит 21,9 млрд рублей. Из них только 12,2 млрд федеральных средств. Основные средства там пойдут на реконструкцию теплоснабжения и аэропорта.

Справка:

Распоряжение об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды председатель правительства Михаил Мишустин подписал 31 июля. В них предусмотрено обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры.



