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Мастер-план развития Читы признан самым затратным на Дальнем Востоке

Мастер-план развития Читы признан самым затратным на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

В нём сделан упор на строительство жилья

Впечатляющим выглядит долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Читы, утверждённый правитлеьством России 31 июля. Так считает телеграм-канал Региональная политика. Стоимость реализации плана оценивается в 308,9 млрд рублей, из которых федеральный центр готов выделить 127,8 млрд.

«Более трети средств – 110 млрд пойдет на микрорайон «Новый город». В целом у плана большой уклон в сторону жилищной застройки – среди самых дорогостоящих проектов присутствует «Дальневосточный квартал». Появится в городе и новенькая тюрьма за 20 млрд рублей», - пишут аналитики Региональной политики.

В СИЗО и тюрьме («учреждение объединенного типа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» - ред.), кстати, смогут одновременно содержаться до 3000 человек.

«Байкал-Daily» посмотрел, сколько денег потратят на другие значимые проекты в столице Забайкальского края.

В читинском плане много внимания уделено благоустройству и ЖКХ. Крупные средства предназначены на реконструкцию теплоснабжения (12 млрд), водоснабжения (4 млрд) и водоотведения (4 млрд), перевод домов на газовое отопление (10 млрд на 2023-2026 гг.). Предполагается благоустройство исторического центра (10 млрд до 2030 года) и набережной реки Читы (6 млрд до 2030 года), реконструкция улично-дорожной сети (10 млрд до 2028 года), строительство путепроводов (4 млрд до 2027 года), создание «Читинского квартала» (миллиард рублей до конца 2026 года) и музейно-исторического комплекса (4 млрд). Будет проведена модернизация аэропорта Кадала (5 млрд рублей до 2027 года). Также в городе появятся индустриальные парки «Кадалинский» (затраты на создание 4 млрд) и «СтройПром» (затраты 7,6 млрд) и кадетский корпус. На строительство нового кадетского корпуса, по данным «Байкал-Daily», потратят 5,85 млрд рублей. В нём будет 1000 мест.

Улучшить положение Читы среди других городов России поможет создание Российского центра стрельбы из лука (2,4 млрд рублей до 2030 года) и Дворца единоборств (2,9 млрд).

Наиболее крупные суммы в мастер плане также пойдут на промышленно-логистический кластер и университетский кампус. Кластеру, судя по документам правительства РФ, перепадёт целых 32 млрд рублей. В Чите (как и в Улан-Удэ) будут создавать «университетский кампус мирового уровня». На его строительство до 2029 года потратят свыше 15 млрд рублей.  

Справка:

Распоряжение об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 31 июля. В них предусмотрено обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры.


Чита мастер-план СЭР

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