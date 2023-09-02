Мошенник под видом полицейского из Владивостока обманул жителя Бурятии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина перевёл аферисту 900 тысяч



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 1 сентября стали 1 673 жителя республики, + 43 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 413 млн рублей, + 8 млн рублей за последнюю неделю.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Жителю Кабанского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции Владивостока и пояснил, что органы внутренних дел якобы предотвратили хищения денежных средств со счета потерпевшего. Он уточнил, что для защиты сбережений от последующего хищения необходимо оформить кредит. Требования звонившего потерпевший выполнил, оформил в одном из банков кредит на сумму 900 тысяч рублей и перевёл их на счёт, указанный мошенником.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре.

