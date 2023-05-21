Возбуждено уголовное дело
В Забайкальском крае на перегоне Куэнга – Приисковая сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда.
- 21 мая около 2 часов 18 минут по местному времени на перегоне Приисковая – Куэнга Забайкальской железной дороги произошёл сход 11 вагонов грузового поезда. В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного гружённого соей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Пострадавших нет. Повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.
Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Движение по перегону временно приостановлено.
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Крупный пожар произошёл на складе магазина
Пожар разделился на две кромки
Жертвами мошенников за неделю стали более 50 жителей республики
Пожар произошёл ночью
По данным следствия, к директору МУП неоднократно обращался бизнесмен, предлагая взятку за выпуск больших автобусов предприятия на маршрут в ограниченном количестве
Пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.
Из пяти организаторов только один получил реальный срок
Они первыми прибыли на место происшествия
Нарушителя поймать не удалось
Преступники отбирали деньги, машины, телефоны, похищали людей и хранили оружие
Алексею Кожевникову избрали меру пресечения
Работники хотели прогнать косолапого
Мёртвый человек лежал прямо на земле
Мать оставила в машине двух детей без присмотра