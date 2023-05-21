В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Возбуждено уголовное дело



В Забайкальском крае на перегоне Куэнга – Приисковая сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда.



- 21 мая около 2 часов 18 минут по местному времени на перегоне Приисковая – Куэнга Забайкальской железной дороги произошёл сход 11 вагонов грузового поезда. В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного гружённого соей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Пострадавших нет. Повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.



Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Движение по перегону временно приостановлено.



