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В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае на перегоне Куэнга – Приисковая сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда.

- 21 мая около 2 часов 18 минут по местному времени на перегоне Приисковая – Куэнга Забайкальской железной дороги произошёл сход 11 вагонов грузового поезда. В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного гружённого соей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Пострадавших нет. Повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.

Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Движение по перегону временно приостановлено.

сход с рельсов железная дорога

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