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В Забайкалье «чёрный лесоруб» спиленные берёзы привёз родителям

В Забайкалье «чёрный лесоруб» спиленные берёзы привёз родителям
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб превысил 140 тысяч рублей

26-летний житель города Борзя признан виновным в незаконной рубке леса в крупном размере.

Суд установил, что 24 и 25 сентября 2022 года мужчина, находясь в лесу в Борзинском районе, бензопилой вырубил 73 берёзы. Деревья он перевёз на автомашине «ГАЗ-3307» по месту жительства своих родителей.

Причинённый лесному фонду ущерб в общей сумме более 140 тысяч рублей мужчина возместил в полном объёме.

- Борзинский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд конфисковал в пользу государства орудия преступления – автомобиль и бензопилу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край черные лесорубы

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