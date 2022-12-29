Забайкальца будут судить за контрабанду более 400 кг чёрной икры

Мужчина привёз в Россию 882 банки деликатеса



В Забайкальском крае предстанет перед судом 26-летний местный житель, который обвиняется в контрабанде более 400 кг чёрной икры. Такая партия деликатеса стоит более 16 млн рублей.



- В 2019 году обвиняемый, минуя прохождение таможенного контроля и таможенное оформление, незаконно переместил из КНР в Российскую Федерацию партию чёрной икры рыб осетровых пород весом более 430 кг и стоимостью не менее 16 млн рублей, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В октябре того же года 882 банки зернистой чёрной икры были обнаружены и изъяты во время досмотра автомобиля сотрудниками ФСБ и Читинской таможни.



Уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере» отправлено в суд для рассмотрения по существу.





