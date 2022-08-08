В центре Улан-Удэ встали трамваи

Возникли неполадки на контактной сети
Вечером 8 августа в Улан-Удэ возникла проблема с трамвайным движением. В районе остановки «Мемориал Победы» встали пять трамваев. Они не могли ехать ни в сторону центра, ни в сторону Удинского моста.
Пассажирам приходилось лишь терпеливо ждать. К слову, трамваи встали в самый час пик, когда улан-удэнцы возвращались домой после работы.
А чуть ранее улан-удэнцы запечатлели два вставших на путях трамвая «Львёнок» в районе Элеватора. «Судя по виду, что-то с токоприёмником», - поделился с «Байкал-Daily» наблюдательный улан-удэнец.
- Закрыто движение с Элеватора в центр города. Причина – неполадки с контактной сетью, - в свою очередь, пояснили в МУП «Управление трамвая».
Возникли неполадки на контактной сети
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