В центре Улан-Удэ встали трамваи









Вечером 8 августа в Улан-Удэ возникла проблема с трамвайным движением. В районе остановки «Мемориал Победы» встали пять трамваев. Они не могли ехать ни в сторону центра, ни в сторону Удинского моста.Пассажирам приходилось лишь терпеливо ждать. К слову, трамваи встали в самый час пик, когда улан-удэнцы возвращались домой после работы.А чуть ранее улан-удэнцы запечатлели два вставших на путях трамвая «Львёнок» в районе Элеватора. «Судя по виду, что-то с токоприёмником», - поделился с «Байкал-Daily» наблюдательный улан-удэнец.- Закрыто движение с Элеватора в центр города. Причина – неполадки с контактной сетью, - в свою очередь, пояснили в МУП «Управление трамвая».