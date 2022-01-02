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В Улан-Удэ на ночном пожаре спасли пять человек

В Улан-Удэ на ночном пожаре спасли пять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в многоквартирном доме

1 января около полуночи пожарным поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного деревянного дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты. Когда они прибыли, подъезд дома был задымлён.

Пожарные спасли пять человек. Людей вывели, надев на них спасательные устройства.

Также шесть человек эвакуировались самостоятельно, один из них ребёнок.


На полную ликвидацию огня потребовалось чуть больше 10 минут.

- Общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщил дознаватель Максим Казаковцев.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 13 пожарных и три единицы техники.



пожар

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