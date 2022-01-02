В Улан-Удэ на ночном пожаре спасли пять человек

Также шесть человек эвакуировались самостоятельно, один из них ребёнок.







Всего в ликвидации пожара было задействовано 13 пожарных и три единицы техники.







1 января около полуночи пожарным поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного деревянного дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты. Когда они прибыли, подъезд дома был задымлён.Пожарные спасли пять человек. Людей вывели, надев на них спасательные устройства.На полную ликвидацию огня потребовалось чуть больше 10 минут.- Общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщил дознаватель Максим Казаковцев.