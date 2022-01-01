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В Бурятии новогодние пожары унесли жизни 3 человек

В Бурятии новогодние пожары унесли жизни 3 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Кяхте пожарным удалось спасти из загоревшегося дома мужчину

Около 0:30 1 января поступило сообщение о загорании жилого дома в улусе Ехэ-Цакир Закаменского района Бурятии. До прибытия пожарных местные жители эвакуировали на свежий воздух мужчину 1953 года рождения, но как выяснилось, он был уже мертв. На ликвидацию открытого горения прибывшему 4-му Закаменскому отряду ГПС РБ потребовалось около получаса. Возгорание было ликвидировано на площади 60 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Также сегодня утром в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных 12-го Северо-Байкальского отряда ГПС РБ горели веранда и одна из квартир. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1956 г. р. В результате возгорания огнём повреждена веранда и коридор квартиры на общей площади 10 кв. м. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ранним утром 1 января в городе Кяхта произошло загорание жилого дома. До приезда пожарных трое человек эвакуировались из горящего строения самостоятельно. На момент прибытия пожарных 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ горела веранда, пламя переходило на дом. Звеном газодымозащитной службы пожарной части №33 в составе Евгения Игумнова, Баира Райцанова и Юрия Семенова был спасён мужчина и передан работникам скорой помощи. В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1959 г. р. К ликвидации возгорания также были привлечены пожарные гарнизонной военной пожарной команды №26. В результате пожара уничтожена веранда и полностью закопчен дом. Все четверо выживших были госпитализированы. Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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