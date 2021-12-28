В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с мешками конопли

На заднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили два белых полимерных мешка, наполненные сухой растительной массой с характерным запахом конопли. Проведенная впоследствии экспертиза показала, что изъятое – это около трёх килограммов марихуаны.





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Ночью 23 декабря на автодороге Окино-Ключи – Билютай – Подлопатки недалеко от села Окино-Ключи в Бичурском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили машину. В авто находились 30-летний водитель и два пассажира.Наркотики принадлежали 30-летнему жителю Забайкальского края. Мужчина не работает, ранее судим за кражу. Задержанный рассказал, что в Бичурский район он с двумя родственниками приехал искать бабушку, с которой давно потерял связь. По дороге увидел растущую у обочины коноплю, собрал её и продолжил путь.От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем на него составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП.Также водитель и пассажиры привлечены к административной ответственности по ст.6.9 КоАП за отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере», сообщили в МВД по Бурятии.