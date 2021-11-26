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В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяного водителя поймали благодаря бдительным горожанам

25 ноября около 10 часов утра в дежурную часть ГИБДД в Улан-Удэ позвонили очевидцы. Они рассказали, что по улице Николая Петрова едет автомобиль «Тойота», водитель, которого, вероятно, пьян.

Информация была незамедлительно передана экипажам ДПС. Через некоторое время автоинспекторы заметили автомобиль в центре города, на улице Балтахинова.

- Требование автоинспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и продолжил движение. Однако через некоторое время был заблокирован нарядом ДПС, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


За рулём транспортного средства находился 60-летний мужчина. От водителя исходил характерный запах алкоголя, внешние признаки также указывали на то, что он пьян.

Однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, за что составлен административный материал по ст. 12.26 ч.1 КоАП . Автомобиль нарушителя перемещён на специализированную штрафстоянку.

Госавтоинспекция поблагодарила граждан, сообщивших в дежурную часть о пьяном водителе.



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