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На трассе в Иркутской области погиб водитель фуры

На трассе в Иркутской области погиб водитель фуры
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Под Тулуном столкнулись три большегруза

Вечером 25 ноября в Тулунском районе Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи Новой деревни произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Здесь столкнулись автомобиль «Вольво», буксирующий «Мерседес Бенц Акрос», и большегруз «ДАФ». Водитель фуры скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

ДТП смерть

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