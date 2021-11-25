На трассе в Иркутской области погиб водитель фуры

Под Тулуном столкнулись три большегруза
Вечером 25 ноября в Тулунском районе Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи Новой деревни произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Здесь столкнулись автомобиль «Вольво», буксирующий «Мерседес Бенц Акрос», и большегруз «ДАФ». Водитель фуры скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Под Тулуном столкнулись три большегруза
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