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Владельцу сгоревшей в Улан-Удэ гостиницы предъявили ещё одно обвинение

Владельцу сгоревшей в Улан-Удэ гостиницы предъявили ещё одно обвинение
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Появилось видео трагического пожара

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 53-летнего индивидуального предпринимателя, в строении которого, использовавшегося для предоставления в аренду жилья гражданам, во время пожара погиб человек и пострадали ещё несколько постояльцев.

На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Также по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц контролирующих правоохранительных органов, допустивших ведение незаконной предпринимательской деятельности, по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».


Как сообщал «Байкал-Daily», индивидуальный предприниматель на своём придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» на территории города Улан-Удэ построил трёхэтажное строение под коммерческие цели. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже, обустроены 15 жилых помещений. Комнаты предоставлялись людям в краткосрочную или долгосрочную аренду для проживания.

28 мая около полуночи произошёл пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам здания, где в жилых помещениях находились 11 постояльцев. При эвакуации из горящего здания повреждения и ожоги получили женщина и два мальчика. При тушении пожара внутри здания обнаружено тело одного постояльца – жителя Иркутской области.

В Следственном управлении СКР по Бурятии опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как люди нерешительно выглядывают с балкона здания, затем там гаснет свет. Далее показано, как постояльцы выбегают из горящего здания, затем с упомянутого балкона что-то падает на землю. На этом видео обрывается.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Следствием при наличии достаточных оснований заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом указанное ходатайство не удовлетворено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В это же время в отношении предпринимателя возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека», в рамках которого мужчина вновь задержан. 

После соединения этих уголовных дел в одно производство, следствием с учётом совокупности преступлений вновь будет заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу.
 

пожар
 
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